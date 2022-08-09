09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
09.08.2022
ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности
09.08.2022
Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне
09.08.2022
Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК
09.08.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
09.08.2022
В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
08.08.2022
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки
29.07.2022
Чтобы локти потом не кусали: Текслер напомнил о вакцинации от COVID-19
24.07.2022
Минздрав: Суточная заболеваемость ковидом в Челябинской области продолжает расти
21.07.2022
В Челябинской области растет заболеваемость ковидом и смертность
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022