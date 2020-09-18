В Челябинской области внедряют систему «прямых выплат»

С первого января 2021 года Челябинская область переходит на прямые выплаты социальных пособий. Эта новость прозвучала на состоявшемся вчера, 17 сентября, в региональном Фонде социального страхования заседании круглого стола с участием представителей Фонда.

«Прямые выплаты» - новый механизм, который направлен на защиту прав работников, затрагивает всех граждан, работающих по трудовым договорам. Новый порядок расчета и выплат пособий дает гражданам гарантии на получение государственной поддержки своевременно и в полном объеме независимо от финансового положения работодателей. Получать пособия с первого января 2021 года работающие граждане будут напрямую из Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

По словам заместителя начальника отдела администрирования страховых взносов Челябинского регионального отделения ВСС РФ Татьяны Бакуниной, для работников схема прохождения документов абсолютно не изменится. Как и прежде, работник будет приносить работодателю документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности или номер ЭЛН, справку о рождении ребенка и т.д.), напишет заявление установленной формы, где укажет реквизиты банковской карты «Мир». Работодатель сформирует пакет документов или электронный реестр с необходимыми сведениями на выплату пособий и не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления от работника направит их в региональное отделения Фонда, которое в течение 10 календарных дней с момента получения полных сведений примет решение о назначении и выплате пособия. После чего пособие будет выплачено.

Размер и методика расчета при прямых выплатах остаются прежними. Для работодателей отмена зачетного принципа означает, что страховые взносы на обязательное социальное страхование теперь не будут уменьшаться на сумму произведенных расходов, а будут уплачиваются ими в Фонд социального страхования и в Федеральную службу в полном объеме, то есть все 100%.

«Какие-то могут быть сложности у работников при отсутствии карты «Мир»?» - спросили журналисты.

Как рассказала Татьяна Бакунина, практика прямых выплат опробовалась на пособиях по материнству и некоторые трудности возникли у сотрудников, у которых нет карты «Мир».

«Сложности в том, что по постановлению правительства в обязательном порядке пособия по материнству перечисляются на карту «Мир» и, если у застрахованного лица отсутствует карта, то пособия перечисляются в банк. Банк сообщает застрахованному лицу, что деньги поступили, но снять деньги по обычной карте застрахованное лицо не сможет. Поэтому человек должен явиться в банк, чтобы получить деньги наличными. Если не придет, то эти деньги отправятся обратно в Фонд социального страхования», - сообщила Татьяна Бакунина.

Далее банк вернет деньги и Фонд будет связываться с застрахованным лицом, затем эта проблема будет решаться почтовым переводом. Но основной расчет сделан на то, что застрахованное лицо все же получит деньги, придя в банк.

О сложностях для работодателей, возникших с введением прямых выплат, рассказала заместитель главного бухгалтера ОАО «Хлебпром» Татьяна Крылова, чье предприятие работает в этой системе с 2018 года.

«К сожалению, в случае если работник предоставляет бумажный больничный лист, то все сведения - наименование медицинской организации, должность врача, все периоды нетрудоспособности - все это работодатель вынужден будет вносить в программу вручную, потому что в противном случае, если мы все эти нюансы заполнения больничного листа не покажем в заявлении и не включим в реестр, то Фонд социального страхования не примет больничный лист, произойдет задержка с выплатой», - пояснила Татьяна Крылова.

А в остальном все стало намного проще. Если организация перешла на электронные больничные листы, то выплата пособия происходит независимо от работодателя. Что касается выплат по уходу за ребёнком – теперь вообще работодателю достаточно один раз их назначить и можно про них забыть до того момента, пока работник не выйдет из отпуска.

Как показывает практика тех предприятий, которые уже работают по данной системе, сроки выплат для работников значительно сокращаются.

Застрахованное лицо может выбрать вариант получения пособия: на банковский счет, почтовым отделением или с использованием платежной карты «Мир». Для зачисления на карту «Мир» специалист отделения Фонда должен знать номер карты, ФИО гражданина и его дату рождения. Пособия могут быть перечислены работнику как на зарплатный счет, так и на любой другой счет застрахованного лица.

В случае прекращения деятельности предприятия или при невозможности установления местонахождения работодателя, застрахованное лицо вправе самостоятельно представить в территориальный орган Фонда заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия.