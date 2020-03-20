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В Челябинской области вводят новые правила выдачи больничных

Общество
Сегодня, 13:50
Автор: 
Олеся Денисова

С 24 марта 2020 года в Челябинской области будут действовать новые временные правила выдачи больничных листов для граждан, прибывших из стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция.

«С 24 марта начнет действовать новый принцип выдачи больничных листов: это все граждане, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи коронавируса», - рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Как уточнили в региональном управлении ФСС, временные правила оформления листков нетрудоспособности назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина утверждены правительством РФ и будут действовать до первого июля 2020 года. Документ размещен на сайте кабмина.

«Временные Правила распространяются только на работающих граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи короновирусной инфекции», - подчеркнули в фонде. Кроме того, они будут действовать и на работающих лиц, совместно проживающих с этими гражданами.

Информацию по странам, где зафиксированы случаи коронавируса, можно найти на сайте Роспотребнадзора и сайте стопкоронавирус.рф,

Ирина Гехт пояснила, отправленные на карантин граждане сначала получат аванс за семь календарных дней временной нетрудоспособности (в течение одного рабочего дня с момента получения страхователем документов). За следующую неделю больничного деньги будут выплачены в течение одного календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.

Как сообщил управляющий Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Сергей Забирко, за больничным не надо будет никуда ходить. Прибывший из-за границы работающий южноуралец может обратиться в Фонд через личный кабинет, предоставить необходимые документы для выдачи листка нетрудоспособности, и получить больничный в электронном виде.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
больничные
Ирина Гехт
фонд социального страхования
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