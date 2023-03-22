В Челябинской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Челябинской области после двухнедельного спада вновь начала расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной», - констатируют в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 4,1% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой (неделей ранее регистрировалось снижение на 23,2%, двумя неделями ранее – спад на 33%).

Заболеваемость среди взрослых соответствует уровню прошлой недели. Заболеваемость среди детей 7-14 лет выросла на 9,2% (ранее было снижение на 22%), среди детей 3-6 лет – на 7,9% (неделей ранее спад на 22,8%), детей до трех лет – рост на 2% (было уменьшение на 17,6%).

В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 5,4% (неделей ранее – ниже на 15,2%). При этом среди взрослого населения уровень заболеваемости выше эпидпорога на 27,1 % (неделей ранее – на 26,2%), среди детей – ниже порогового значения по всем возрастным группам.