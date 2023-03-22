В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних

Волонтеры в погонах из исправительной колонии №25 передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Златоуста (Челябинская область) игрушки, канцелярские принадлежности и одежду.

Мероприятие было приурочено ко Дню социального работника уголовно-исполнительной системы (отмечается 30 марта).

«Наша задача не только оказать поддержку ребятам, но и привлечь внимание к проблемам детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также их семьям, которым необходима поддержка общества», – отметил сотрудник группы социальной защиты осужденных Алексей Абрамочкин.

Напомним, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних создаются с целью профилактики безнадзорности и беспризорности, а также для оказания экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.