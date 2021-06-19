В Челябинской области впервые за 1,5 месяца число случаев ковида за сутки превысило 100

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 101 случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествующего дня (накануне было 98).

В крайний раз число выявляемых случаев ковида за сутки превысило сотню седьмого мая. За весь период пандемии зарегистрировано 64 тысячи 713 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, суточное число выздоровевших продолжает снижаться. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 106 заболевших ковидом (на этой неделе регистрировалось 108, 109, 111, 113). С начала пандемии 59 тысяч 668 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть одного человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло семеро человек). Причина смерти у всех скончавшихся на этой неделе – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 950 жителей. Из них одна тысяча 734 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 53 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 59 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.