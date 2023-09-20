В Челябинской области введут штраф за нахождение в воде на плавсредстве без средств спасения

В Челябинской области введут штрафы за нахождение на любом плавательном средстве на воде без надетых индивидуальных средств спасения. Соответствующий законопроект одобрил комитет Законодательного собрания по законодательству.

В региональном парламенте отметили, что на Южном Урале идет активное развитие внутреннего туризма, увеличивается число пунктов проката серфбордов (сапбордов), виндсерфов.

Согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, лицам на водных объектах и пляжах запрещается находиться в воде на плавательном средстве без надетых индивидуальных средств спасения.

Предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях и установить штраф для граждан в размере от 500 до двух тысяч рублей за нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников).

«Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан, тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», – отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.