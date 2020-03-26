В Челябинской области вводят карантин для лиц старше 65 лет

В Челябинской области с 26 марта вводится карантин для лиц старше 65 лет для недопущения резкого всплеска заражений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Пожилым людям рекомендовано ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных комплексов.

На безвозмездной основе для одиноко проживающих граждан старше 65 лет организована доставка продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, оказывается содействие в оплате услуг ЖКХ и других. Поручение уже дано Министерству социальных отношений региона.

Оставить заявку на приобретение и доставку домой продуктов питания и лекарств пожилые южноуральцы могут по телефонам «горячей линии» минсоца 8-912-806-84-96, 8-919-304-63-00