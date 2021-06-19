19.06.2021
В ЧелГУ 20 июня начинается приёмная кампания
19.06.2021
В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии
19.06.2021
Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области
19.06.2021
В Челябинской области впервые за 1,5 месяца число случаев ковида за сутки превысило 100
19.06.2021
До октября фирменный поезд «Москва – Екатеринбург» будет доезжать до Челябинска
18.06.2021
У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота
В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии
17.06.2021
На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
17.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
29.12.2020
В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021