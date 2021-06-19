В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии

В Челябинской области состоится региональный этап IX Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Заявки принимаются до первого июля. Организатор - АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

Как сообщает Ольга Сукинова, начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала АНО, в конкурсе могут принять участие граждане-работники организации туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет по соответствующей профессии и надлежащим образом исполняющие свои трудовые функции, имеющие статус самозанятых и индивидуальные предприниматели. К участию не допускаются работники, имеющие нарушения трудовой дисциплины и требований охраны труда.

Победитель будет выбираться по нескольким номинациям и подноминациям:

- лучший работник службы приема и размещения гостиницы/ иного средства размещения;

– лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминация: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

– лучший экскурсовод (подноминация «Гид-переводчик»);

– лучший специалист службы эксплуатации номерного форда (горничная).

Победители регионального этапа смогут представить Челябинскую область на финале конкурса.

Победителям и участникам областного этапа вручат дипломы и сувениры, а также денежное вознаграждение. За первое место – 100 тысяч рублей, за второе место – 80 тысяч рублей за третье место – 60 тысяч рублей.