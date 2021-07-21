В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику

В Челябинской области растет число высокобальников ЕГЭ по информатике, а также повышается статистика нарушений во время проведения экзаменов. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина на пресс-конференции в «Гранаде Пресс».

Всего в Челябинской области за основной и дополнительный периоды ЕГЭ сдали и получили результаты 14 тысяч 667 южноуральцев.

Самым популярным экзаменом по выбору по-прежнему остается обществознание. Его сдавали 46% выпускников. На втором месте – экзамен по биологии, его выбрали чуть больше 21% учащихся. Физику сдавали 20% южноуральцев. На четвертом месте – информатика с 18% учащихся.

При этом с каждым годом на 2% увеличивается количество учащихся, желающих сдавать информатику. А каждый четвертый будущий программист сдает профильный предмет на высокий балл.

Всего в Челябинской области в 2021 году восемь тысяч 600 высокобальных работ. Из них работы по русскому языку на более чем 80 баллов написали четыре тысячи 500 выпускников, по математике – около 1000 южноуральцев, а по информатике на высокий балл написали 604 участника ЕГЭ.

Традиционно в Челябинской области около 200 выпускников сдают работы на 100 баллов. В этом году – это 174 южноуральцев. Девять школьников сдали экзамены на 200 баллов, два человека на 300 баллов.

Растет и статистика нарушений, в этом году их было больше, по сравнению с прошлым годом. Одиннадцать выпускников пронесли на экзамен телефоны, а семеро пытались воспользоваться шпаргалками. Также была одна попытка выноса контрольно-измерительных материалов из аудитории. Результаты этих выпускников аннулированы. Они смогут сдать экзамен теперь только в следующем году.

В целом, экзамены на Южном Урале прошли в штатном режиме, несмотря на ковидные ограничения и новый компьютерный формат.

«К компьютерному ЕГЭ, о котором очень много тревожились, мы тщательно готовились, поскольку это новый формат. Он состоялся, мы провели его в штатном режиме. Никаких технологических срывов по вине взрослых и техники не было. Были те, которые предусмотрены инструкцией, например, задержка печати контрольно-измерительных материалов. Но это все частные случаи, которые не повлияли на общий фон экзамена», - рассказала Елена Тюрина.