В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию

В Челябинской области в 2022 году выросло общее число инвалидов по психическому заболеванию на одну тысячу человек по сравнению с 2020 годом, из них большинство – 767 человек - дети. Под наблюдением психиатров находится более 112 тысяч южноуральцев

Как сообщает пресс-служба ОКСПНБ №1, контингент наблюдаемых пациентов становится более тяжёлым. Этот факт специалисты связывают с более поздним обращением пациентов, страхом перед стигматизацией, настороженным отношением к врачам-психиатрам и отсутствием культуры обращения к психотерапевтам.

Но в лечении тех пациентов, которые всё же обратились к помощи специалистов, удаётся добиться положительных результатов и стойкой ремиссии.

«Использование современных методов лечения, создание полипрофессиональных бригад, использование стандартов лечения и клинических рекомендаций повышают доступность и качество психиатрической помощи», – заявил Анатолий Косов, главный внештатный психиатр Минздрава Челябинской области.