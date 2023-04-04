04.04.2023
В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
04.04.2023
В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию
04.04.2023
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
04.04.2023
Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%
04.04.2023
В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка
В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию
28.02.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
24.02.2023
Южноуральцам рассказали, как избежать синдрома «праздничного сердца»
22.02.2023
В Челябинской области 12 автомобилей «Службы здоровья» пополнили автопарк больниц
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023