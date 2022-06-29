29.06.2022
В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков
29.06.2022
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
29.06.2022
В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам
29.06.2022
Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон
29.06.2022
На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель
29.06.2022
В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
28.06.2022
В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это
27.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев
26.06.2022
За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 97, умерло трое
24.06.2022
За сутки заболело ковидом 90 южноуральцев, выздоровело 42, умерло трое
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022