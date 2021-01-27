В Челябинской области за сутки 11 классов отправили на карантин по ОРВИ

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В Челябинской области за сутки 11 классов отправили на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки еще 11 классов отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, за прошедшие сутки на карантин по ОРВИ отправлено 11 классов в девяти школах региона. По состоянию на 27 января дистанционно учатся школьники 37 классов из 26 школ области (накануне – 26 классов из 17 школ). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

В детских садах ни одна группа не закрыта на карантин.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне было зарегистрировано пять случаев инфицирования. «Класс школы № 44 имени С. Ф. Бароненко города Копейска вышел с изоляции, дети приступили к учебе в очном формате», - сообщили в минобрнауки.

На изоляции по предписанию Роспотребнадзора остаются четыре группы в четырех детских садах Челябинска как контактные с больным COVID-19.

За сутки вновь выросло число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 918 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 912 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.