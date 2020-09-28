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В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших

Общество
Сегодня, 11:57
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 81). Число выздоровевших за сутки в семь раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 28 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 572 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 11 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 81 человек. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 766 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 476 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 123 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 353 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались четверо женщин. У всех причиной смерти стали иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 288 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 224). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

За выходные новые инфицированные выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Локомотивном, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Южноуральске, Агаповском, Верхнеуральском, Коркинском, Сосновском и Саткинском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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