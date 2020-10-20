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В Челябинской области за сутки одна школа ушла на карантин, а две вернулись к очным занятиям

Общество
Сегодня, 14:10
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области сокращается число школ и классов, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). При этом одни школы возвращаются к занятиям в очном режиме, другие закрываются на карантин.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, к занятиям в очном режиме вернулись учащиеся двух учебных заведений - школа №1 в Копейске и Богдановская школа в Кизильском районе.

При этом еще одна общеобразовательная организация накануне была закрыта на карантин – Зингейская школа в Кизильском районе. Учебный процесс в школе приостановлен с 19 по 23 октября включительно. Обучение на этот период организовано с применением цифровых и электронных технологий, говорится в приказе руководителя. Отменены дополнительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Итого по состоянию на 20 октября закрыты на карантин по ОРВИ три школы: школа №48 в Копейске, Клястицкая школа в Троицком районе и Зингейская школа в Кизильском районе.

При этом сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 157 до 149. К занятиям в обычном режиме приступило восемь ранее закрытых классов.

Вышли с карантина и студенты Коркинского горно-строительного техникума, уточнили в минобрнауки.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников остается на стабильно уровне. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее – также четыре случая, за выходные – восемь и два случая соответственно в субботу и воскресенье).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 20 октября в регионе подтверждено 227 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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