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В Челябинской области за сутки подтверждено 194 случая ковида

Общество
Сегодня, 11:26
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 194 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 189). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро десятого ноября подтверждено 22 тысячи 77 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 27 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 48 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 718 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 705 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 202 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 503 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 612 452 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 452). За сутки на госпитальных базах добавилось 160. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Агаповском, Ашинском, Брединском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском, Троицком, Увельском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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коронавирус
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