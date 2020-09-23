В Челябинской области за сутки подтверждено 80 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 80 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 79). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 23 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 166 случаев коронавируса.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске (40), Магнитогорске (3), Верхнем Уфалее (1), Златоусте (2), Копейске, Миассе (12), Усть-Катаве (1), Южноуральске (2), Коркинском (5), Красноармейском (1), Нязепетровском (1), Саткинском (1), Сосновском (3) районах.

За прошедшие сутки выписано 75 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровел 31 инфицированный. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 506 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 456 пациента с коронавирусной инфекцией, у 118 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 338 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались женщина и двое мужчин. У двоих причиной смерти стала коронавирусная инфекция, у одного – сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение три тысячи 162 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было три тысячи 160). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.