В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом

В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида

В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста

В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом

В Челябинской число за время пандемии скончалось две тысячи 250 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 148 человек умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 102 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, прошедшие сутки скончалось девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего за период пандемии подтверждено 55 тысяч 160 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлен 141 новый инфицированный, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 140).

Накануне 241 человек выздоровел и выписан из больницы (днем ранее – 235). Всего за время пандемии победили ковид 48 тысяч 287 жителей.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 581 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 691).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.