08.12.2022
Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными
08.12.2022
Любовь к интернету особенно сильна у жителей Верхнего Уфалея и Юрюзани
08.12.2022
В Челябинской области заблокированы сотни сайтов для борьбы с наркотрафиком
08.12.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска задержан пассажир с сюрикеном
08.12.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
В Челябинской области заблокированы сотни сайтов для борьбы с наркотрафиком
07.12.2022
Бутлегеры задержаны в Челябинске
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
13.11.2022
Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022