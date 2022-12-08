В Челябинской области заблокированы сотни сайтов для борьбы с наркотрафиком

Заблокировано 685 интернет-ресурсов, задействованных в сбыте наркотических веществ в Челябинской области. Это результат работы полиции и Роскомнадзора, как сообщил на расширенном заседании коллегии регионального полицейского главка начальник управления наркоконтроля Александр Якубенко.

По его словам, в регионе почти в два раза увеличилось число наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

«Активное применение IT-технологий в наркопреступности в связи с доступностью средств мобильной связи и интернета наглядно демонстрирует организация каналов поступления нарковеществ даже в пенитенциарные учреждения. В текущем году подразделениями УНК совместно с сотрудниками ФСИН области раскрыто 514 таких наркопреступлений, пресечено десять каналов поставки наркотических средств к заключенным под стражу и осужденным», - сообщил Александр Якубенко.

В целом с начала года выявлено порядка шести с половиной тысяч наркопреступлений, из них более пять тысяч - тяжких и особо тяжких.

На учете в медицинских учреждениях области состоит более девяти тысяч наркозависимых. На профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за употребление наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ состоит 53 подростка.

«Необходимо выработать стратегию, которая позволит снизить наркопреступность и наркопотребление в Челябинской области до минимума, особенно это касается подростковой среды», - подчеркнул начальник областного главка Михаил Скоков.

Главный полицейский Южного Урала дал поручение обратить особое внимание на места торговли табачными изделиями и иной продукции вблизи учебных заведений. Кроме того, было решено изучить возможность применения успешных наработок других регионов страны.