В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз

Сегодня, третьего июля в Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на Областной аптечный склад региона поступило 38 тысяч 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат доставлен спецтранспортом. Сразу после разгрузки вакцины будет направлена в медицинские учреждения муниципалитетов.

Всего в регион поступило уже 532 тысячи 530 доз вакцины, из них 511 тысяч 80 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 90 доз – «Кови-Вак».

Очередная поставка вакцины ожидается на следующей неделе. Все медицинские учреждения готовы к приему дополнительных партий вакцины.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

В эти выходные в регионе работают мобильные пункты вакцинации в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Пласте, Саткинском районе, Копейске, Верхнем Уфалее и Троицке.

На сегодняшний день в Челябинской области 327 тысяч 224 жителя поставили оба компонента прививки и завершили вакцинацию. Привиты пока только одним компонентом более 430 тысяч человек.