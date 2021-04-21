В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «ЭпиВакКорона»

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 – в регион пришла вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

Ранее область получала только «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения, к настоящему моменту в регион поступило 258 тысяч 222 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Большая часть из них – 255 тысяч 792 компонента - вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Кроме того, на днях регион получил две тысячи 430 комплектов вакцины «Эпи-ВАК-Корона» (четыре тысячи 860 доз).

«Вакцина поступает на областной аптечный склад, далее ее распределяют по медицинским организациям и развозят специализированным транспортом. Поставки вакцины осуществляются в регулярном режиме», - рассказали в минздраве.

Вакцина «Эпи-ВАК-Корона» направлена в 29 медицинских организаций области. Больницы Челябинска получили от 100 до 730 доз в зависимости от прикрепленного населения. В больницы Магнитогорска и Златоуста поступило от 250 до 300 единиц препарата. В медучреждения малых населенных пунктов, таких как Варна, Долгодеревенское и Еткуль поступило от 50 до 250 доз. На днях 40 студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета привились вакцинами от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» и «Эпи-ВАК-Корона».

Напомним, на сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Это «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» (создана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова из Москвы). Вакцина «Спутник V» был зарегистрирован первой, затем «ЭпиВакКорона». Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в России 20 февраля 2021 года. Все три вакцины уже запущены в промышленный оборот. Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» рекомендованы для вакцинации граждан от 18 лет и старше, «КовиВак» - для граждан от 18 до 60 лет.

«Вся вакцина, поступающая в регионы, вне зависимости от производителя зарегистрирована на территории РФ, безопасна и эффективна против COVID-19», - подчеркнули в минздраве области.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.