В Челябинскую область поступило еще 17,8 тысячи доз «Спутник Лайт»

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на Областной аптечный склад региона доставлено 17 тысяч 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат доставлен спецтранспортом.

«В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», - уточнили в ведомстве.

В пятницу, 30 июля, в поликлинике Областной клинической больницы № 2 впервые прошла вакцинация от ковида препаратом «Спутник Лайт».

«Советуют ставить «Спутник Лайт» для ревакцинации, молодым людям и тем, кто переболел. Важно понять, что любой препарат ставится строго по назначению врача», - рекомендовала Кристина Шмакова, врач-эпидемиолог ОКБ № 2. Вакцина «Спутник Лайт» - однокомпонентная, второй укол ставить не придется.

В настоящий момент в регион доставлено 704 тысячи 388 доз вакцины от ковида, из них 646 830 644 тысячи 430 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона», три тысячи 900 доз – «Кови-Вак» и 36 тысяч 108 доз «Спутник Лайт».

Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

«Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача», - подчеркнули в минздраве.

На сегодняшний день в Челябинской области привито первым компонентом вакцины более 650 тысяч человек, поставили оба компонента прививки и завершили вакцинацию почти 488 тысяч человека.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени. К этому моменту необходимо привить один миллион 618 тысяч 595 жителей.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».