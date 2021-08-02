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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2021

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02.08.2021

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02.08.2021

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коронавирус
Вакцинация
Челябинск
Общество
02.08.2021 16:30

В Челябинскую область поступило еще 17,8 тысячи доз «Спутник Лайт»

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на Областной аптечный склад региона доставлено 17 тысяч 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат доставлен спецтранспортом.

«В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», - уточнили в ведомстве.

В пятницу, 30 июля, в поликлинике Областной клинической больницы № 2 впервые прошла вакцинация от ковида препаратом «Спутник Лайт».

«Советуют ставить «Спутник Лайт» для ревакцинации, молодым людям и тем, кто переболел. Важно понять, что любой препарат ставится строго по назначению врача», - рекомендовала Кристина Шмакова, врач-эпидемиолог ОКБ № 2. Вакцина «Спутник Лайт» - однокомпонентная, второй укол ставить не придется.

В настоящий момент в регион доставлено 704 тысячи 388 доз вакцины от ковида, из них 646 830 644 тысячи 430 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона», три тысячи 900 доз – «Кови-Вак» и 36 тысяч 108 доз «Спутник Лайт».

Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

«Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача», - подчеркнули в минздраве.

На сегодняшний день в Челябинской области привито первым компонентом вакцины более 650 тысяч человек, поставили оба компонента прививки и завершили вакцинацию почти 488 тысяч человека.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени. К этому моменту необходимо привить один миллион 618 тысяч 595 жителей.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
Вакцинация
Челябинск
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02.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2021

В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия
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За сутки ковид оборвал жизни 16 южноуральцев

30.07.2021 11:09

Депутат Мухометьярова: Коронавирус добрался и до детей, а педиатры ничем не защищены

30.07.2021 11:00

ММК развивает сотрудничество с Объединенной машиностроительной группой

30.07.2021 10:52

Благоустройство сквера в челябинском поселке вышло на финишную прямую

30.07.2021 10:39

На Олимпиаде златоустовские ватерполистки сыграют с лучшей командой мира

30.07.2021 10:31

С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году

30.07.2021 10:13

Южноуральцы получили 60 тысяч уведомлений об отключении света за долги

30.07.2021 10:10

На дело - с ребенком: в Челябинске задержана закладчица

30.07.2021 09:44

В Карабаше – режим «черного неба»

30.07.2021 09:39

В пятницу в Челябинской области дожди, грозы и град

30.07.2021 09:31

Кто может уйти на пенсию досрочно

30.07.2021 09:26

«Зигальга» готовится к открытию центра экологического просвещения

29.07.2021 18:42

В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь

29.07.2021 18:20

Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов

29.07.2021 17:26

Команда вежливых людей приглашает южноуральцев вступить в ряды резервистов

29.07.2021 17:09

Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками