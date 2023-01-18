В четверг у православных – праздник Крещения Господня

В четверг, 19 января, православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Он входит в число двенадцати основных – двунадесятых – праздников Церкви. Во всех храмах региона 18 и 19 января проходят праздничные богослужения с чином великого освящения воды.

В этот день вспоминают, как Господь наш Иисус Христос, достигнув 30 лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан.

Праздник Крещения Господня иначе называют Богоявлением, так как в момент Крещения Иисуса Христа явилась Божественная Троица.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления - в реках или других местах, где берут воду.

Сегодня митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил престольный праздник в Богоявленском храме города Миасса, совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды.

«Праздник Богоявления вступил в свои права. Мы совершили Великое освящение воды, молясь о том, чтобы Господь даровал нам Святую Агиасму, которая в течение всего предстоящего года будет святыней, помогающей нам в разных обстоятельствах жизни, для здравия души и тела, преодоления немощей, для того чтобы окроплять наши жилища и вкушаемую пищу», – сказал владыка Алексий.

Также в канун праздника Крещения Господня, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и епископ Макаровский Гедеон совершили всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Им сослужило духовенство собора во главе с ключарем, протоиереем Владимиром Маничевым.

После Божественной литургии святителя Василия Великого был совершен чин Великого освящения воды. Затем в цокольном этаже кафедрального собора начался розлив Крещенской Святой Воды в емкости и раздача ее прихожанам и гостям собора.

В праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Святое Богоявление), 19 января, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе буду совершены ранняя (в 6.30) и поздняя (в 8.30) Божественные литургии. Великое освящение воды будет совершаться после поздней Литургии.

Завтра, 19 января, с 11 и до 20 часов в цокольном этаже собора продолжится раздача воды. Также Крещенскую воду можно будет получить в цокольном этаже собора с 20 по 26 января с девяти до 20 часов.

Как поясняли агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской епархии, водоосвящение в Крещенский Сочельник и непосредственно в сам праздник Богоявления проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Верующие считают, что вода, освящённая в день Крещенского Сочельника и на само Крещение, обладает особой благодатной силой. Её называют агиасмой (великой святыней) и благоговейно хранят дома в течение всего года. Обычно верующие принимают её утром натощак с молитвой. В отношении к освящённой воде не должно быть ничего магического. Эта святыня может принести пользу лишь тем, кто искренне верит в Бога и старается жить благочестиво.

В епархии напомнили, что главное в эти дни не просто набрать освященную воду, а посетить богослужение, вспомнить о важности празднуемого евангельского события, поблагодарить Бога за его милость к человеческому роду.