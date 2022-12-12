В День Конституции юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора

В День Конституции губернатор Челябинской области Алексей Текслер торжественно вручил паспорта юным южноуральцам. В церемонии участвовал 31 школьник, имеющий заслуги в учебной, научной, общественной, спортивной деятельности.

«Получение паспорта - действительно важное событие в жизни человека. С одной стороны, у вас появляются новые права, но появляется и ответственность, в первую очередь за собственные решения. Я искренне хочу, чтобы вы гордились высоким званием гражданина Российской Федерации и новый статус послужил для вас стимулом, в первую очередь для личностного роста. Каждый из вас уже добился определенных успехов в учебе, спорте или творчестве. В своем юном возрасте вы уже доказали, что обладаете огромным потенциалом, и я желаю, чтобы вы его использовали для себя, для своих родных и в интересах нашей Родины», - сказал Алексей Текслер.