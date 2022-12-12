12.12.2022
Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции
12.12.2022
В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи
12.12.2022
Легендарную челябинскую гармошку модернизировали и вернули на линию
12.12.2022
В День Конституции юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора
12.12.2022
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
12.12.2022
Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор
Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции
12.12.2022
В День Конституции юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора
11.12.2018
Жители Челябинска не стремятся бороться за право на жизнь
12.12.2017
Каждый третий челябинец не знает, какой праздник в России отмечают 12 декабря
13.12.2016
Юные граждане России получили паспорта из рук главы Магнитогорска
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022