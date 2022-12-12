Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с борта МКС, в их числе был и выпускник ЮУрГУ (Челябинск) Дмитрий Петелин. Видео опубликовано в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Мы с борта МКС передаем всем поздравления. Это главный государственный праздник России», - сказал Сергей Прокопьев.

«Конституция – это не просто документ. Это юридическая основа существования нашего государства», - добавила Анна Кикина.

«Конституция гарантирует нам равные права и возможности. И право на получение образование и труд», - сказал Дмитрий Петелин.

В честь праздника в Челябинске филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию на телебашне в цветах российского триколора.

Напомним, День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а в 1994 году 12 декабря был объявлен государственным праздником.