В День семьи, любви и верности Челябинск ждет множество ярких событий

В Челябинске самый молодой государственный праздник – День семьи, любви и верности – будут отмечать два дня: не только восьмого, но и девятого июля.

Масштабное празднование пройдет во всех районах города. Жителей и гостей южноуральской столицы ждут конкурсы, викторины, мастер-классы, образовательные лекции и многое другое.

В пятницу, восьмого июля, с десяти утра в городском зоопарке по улице Труда, 191 будет организовано традиционное культурно-массовое мероприятие в формате интерактивного квеста «Счастливы вместе!» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланированы концертно-развлекательная программа, творческие мастер-классы.

Кроме того, в МКУ «Челябинский зоопарк» будут работать интерактивные площадки: «Музыкальная» – совместная семейная игра по цветным партитурам, игра «Угадай мелодию»; «Спортивная» – короткая семейная эстафета; «Фольклорная» – составление пословиц и поговорок из паззлов; «Творческая» – изготовление плоскостных поделок - овечек из картона, бумаги, ниток; «Оригами» – изготовление бумажных самолетов, будет оцениваться дальность полета; «Ромашковая» – мастер-класс по изготовлению «Ромашки»– символа праздника; «Медицинская»– консультации врачей по медицинским вопросам; «Площадка с роботом Женей» – родители и дети смогут познакомиться с электронной помощницей детского омбудсмена и ответить на вопросы правовой викторины.

По итогам квеста семьи-победительницы будут награждены памятными призами. Завершится мероприятие танцевальным флешмобом «Ромашковое поле».

В горсаду имени Пушкина, парке имени Гагарина и в Саду Победы с 11-ти утра до девяти вечера будет организован бесплатный вход на аттракционы для семей и пар. Чтобы прокатиться на аттракционе, каждый человек сможет получить до трех билетов в одни руки.

В Арт-сквере на Набережной в 17 часов начнется досуговое мероприятие «Здоровье – твой выбор!». Программой предусмотрено проведение конкурсов и викторин по формированию здорового образа жизни. В 21 час 30 минут запланирован кинопоказ «Любовь с ограничениями».

В библиотеках города также будут организованы мастер-классы, игровые программы, информационные часы и квесты для взрослых и детей. Кроме того, в районных дворцах культуры и клубах пройдут праздничные мероприятия, узнать подробнее о них можно в разделе.

В Тракторозаводском районе Челябинска будет организован праздник на территории храма святителя Василия Великого, по адресу: проспект Ленина, 6. В программе мероприятия: колокольный звон, поздравление главы района Юрия Кузнецова, вручение свидетельств о рождении семьям, где появились дети в июле, чествование семей-долгожителей со «стажем» более полувека и многодетных семей. Предусмотрены концертная программа и чаепитие.

Отметим, в праздничный день, восьмого июля, в Челябинской области будет сыграно 338 свадеб.

Девятого июля празднование продолжится. С 14-ти до 16-ти часов в Арт-сквере будет проходить «День семьи» - вместе с российским движением школьников и «Авторадио». Для гостей готовится насыщенная программа: конкурсы для детей и взрослых, яркие номера, подарки, угощения, фотозона, много хорошей музыки и ответ на вопрос, в чем секрет семейного счастья. Все желающие смогут сделать семейный арт-постер. Также гостей ожидают настольные игры, танцы и творческая мастерская.

И это далеко не все, что ждет Челябинск по случаю одного из самых светлых и добрых праздников, который также называют Днем Петра и Февронии.