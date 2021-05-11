В деревне Шумаки, где в воде найдена ртуть, начали бурить новую скважину

В деревне Шумаки Первомайского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область), где в центральной скважине было обнаружено превышение ртути, начали работы по бурению новой артезианской скважины. А пока жителей продолжают обеспечивать привозной водой.

«Работы по бурению новой скважины уже ведутся», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Коркинского района.

Сегодня, 11 мая, приступили к занятиям после длительных майских праздников учащиеся местной школы. Она снабжалась водой из скважины, где было обнаружено превышение нормативных показателей ртути.

«В настоящий момент школа в полном объеме обеспечена бутилированной питьевой водой и технической водой», - сообщили в администрации Коркинского района.

Для жителей деревни продолжается ежедневный (четыре раза в сутки) подвоз питьевой воды.

Напомним, 30 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение предельно допустимых концентраций по показателю ртуть в центральной скважине деревни. Было приостановлено водоснабжение 35 домов и местной школы.

Была проведена промывка скважины, но и после этого пробы (от второго, пятого и восьмого мая) показывали повышенное содержание ртути в воде.

Жителям разрешили пользоваться водой из собственных скважин и колодцев, там вода соответствует гигиеническим нормативам. источников.

Жители, не имеющие собственных источников водоснабжения, пользуются привозной водой. Это порядка 100 человек, проживающих в домах на двух улицах. На сайте Первомайского городского поселения размещен график подвоза воды.