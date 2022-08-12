В дома чуриловцев с задержкой, но все же вернулась горячая вода

В дома жителей челябинского микрорайона Чурилово вернулась горячая вода, о чем сегодня, 12-го августа, сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинска».

Подача теплоносителя в Чурилово восстановлена с небольшой задержкой – начавшийся 26-го июля пятый этап опрессовок, куда вошел и данный микрорайон, должен был завершиться девятого августа. «УСТЭК-Челябинск» был готов вернуть горячую воду чуриловцам в установленные сроки, однако планам помешали повреждения на муниципальных сетях, находящихся в обслуживании МУП «ЧКТС».

Подача теплоносителя в микрорайоне была восстановлена АО «УСТЭК‑Челябинск» накануне, 11-го августа, после завершения ремонтных работ и получения уведомления от владельца сети. В настоящее время горячей воды по-прежнему нет в жилых домах по адресам: улица Зальцмана, 26-А, 26, 28, 30; улица 2-я Эльтонская, 34; улица 1-я Эльтонская, 42. МУП «ЧКТС» установил плановый срок устранения повреждений: до пяти вечера 12-го августа.

Отметим, буквально вчера, 11-го августа, жительница микрорайона Чурилово пожаловалась на отсутствие горячей воды в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте, указав и адрес, по которому проживает: улица Трашутина, 41.

«Беспокоит ежегодная проблема с опрессовкой. Ее каждый год продлевают с двух недель до трех, четырех. Неужели в 21-м веке могут быть какие-то проблемы с этим? Прошу вас разобраться и принять меры. Без вас нам не справиться, жителям отвечают, что работы продолжаются...» - обратилась челябинка за помощью к мэру города Наталье Котовой.

К слову, этот пост был далеко не единственным за последние дни на тему отсутствия в челябинских домах горячей воды. Как видно из сообщений, по этой причине страдает немалое количество горожан, причем в разных районах южноуральской столицы. Тем, кто настраивался жить без горячей воды две недели, сложно смириться с тем, что ее возвращения нужно ждать еще дольше.