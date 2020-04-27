В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника

Воспитанник дома-интерната для детей с задержкой умственного развития госпитализирован в инфекционную больницу. У него подтверждена коронавирусная инфекция.

Информацию о госпитализации агентству подтвердила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Напомним, ранее COVID-19 был обнаружен у одной из сотрудниц дома-интерната. После этого были обследованы все сотрудники и воспитанники. Учреждение закрыли на двухнедельный карантин. Позднее коронавирус был подтвержден у еще одной работницы.

По данным оперативного штаба, в Троицком городском округе инфицировано семь человек, в том числе девятилетний ребенок. У 30-летнего и 55-летняя – легкая степень заболевания. Оба никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Остальные пятеро заразились после контакта с заболевшими. У них нет никаких клинических признаков заболевания.