В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»

Эксперты управления образования Еткульского района (Челябинская область) разработали профилактическую программу для подростков, отдыхающих в ДОЛ «Золотой колос». Она вошла в проект Союза женщин Челябинской области «Новый вектор формирования ресурсов развития женских объединений Челябинской области-2», который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Напомним, что «Новый вектор-2» - это продолжение уже действующего проекта «Новый вектор-1», который сегодня успешно реализуется в пяти муниципалитетах Южного Урала при поддержке гранта Фонда губернатора Челябинской области. Еткульский район стал победителем конкурса и теперь на территории муниципалитета стартовала пилотная площадка по направлению «Благополучная семья».

В число кураторов проекта «Территория закона» вошли сразу девять представителей Еткульского района, среди которых заместитель главы Еткульского муниципального района по социальным вопросам Галина Ямгурова, начальник Управления образования Лариса Уварина, председатель женсовета «Берегиня», директор МКУК «Еткульская сельская библиотека» Ирина Киселева, представитель женсовета «Радушие» село Еманжелинка Татьяна Буркова.

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Участники проекта утвердили насыщенную летнюю программу для работы с подростками, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Главная задача «Территории закона» - создать максимально комфортные социально-психологические условия для формирования навыков бесконфликтного общения, снятия эмоционального напряжения среди подрастающего поколения, попавшего в поле зрения правоохранительных органов и органов опеки.

На базе детского оздоровительного лагеря «Золотой колос» был организован отдых ребят, наполненный разноплановой деятельностью. Работа была выстроена таким образом, что каждый новый день был посвящён новым знакомствам, ярким эмоциям и впечатлениям.

В рамках Дня знакомств сотрудники консультационного центра «Ритм» обеспечили тёплую встречу ребят. Работа психолога была направлена на создание социально-психологических условий для бесконфликтного общения подростков, снятия эмоционального напряжения.

Представители Российского школьного движения наполнили второй день смены яркими впечатлениями. Команда молодых педагогов и волонтёров помогли ребятам раскрыться творчески. Вместе с отрядом были проведены мастер-классы, нетворкинг, тренд «Счастье своими руками» и деловая игра «Бюрократ». Все запланированные мероприятия прошли с целью охвата всех детей заботой и вниманием.

Представители молодёжного совета «Еткуль – территория молодости» провели с ребятами квест-игру «Форд-Боярд», круглый стол «Диалог на равных», а также спортивные и интеллектуальные игры, профилактические беседы с целью формирования привычки здорового образа жизни.

Активный и творческий тандем управления социальной защиты населения и Еткульской сельской библиотеки провел мероприятия информационного характера. Профилактические беседы, просмотры фильмов, тренинги были направлены на формирование у подростков представления о правах и обязанностях, а также о возможных последствиях нарушения закона.

В рамках патриотического воспитания была организована тематическая встреча с центром «Росток» под руководством Алексея Зязева. Выставка стрелкового оружия времён ВОВ, военно-тактическая игра, занятия по основам туризма – стали для многих ребят новым и полезным опытом.

Сотрудники управления по физической культуре и спорту Еткульского района провели с детьми спортивные игры - футбол, весёлые старты, перетягивание каната.

«Фестиваль ГТО» стал ярким праздником по сдаче нормативов. Ребята соревновались в ловкости, силе, меткости, выносливости. Каждый показал свой результат, которым можно гордиться! В конце дня каждому ребёнку были подарены кепки с эмблемой ГТО и сладкие подарки.

«Неслучайно проект «Территория закона» стал первым опытом работы пилотной площадки. Понятие «благополучная семья» закладывается именно в детском возрасте. И сейчас в наших силах показать детям возможности бесконфликтной жизни в обществе, способы реализации себя в спорте, творчестве, науке, культуре», - пояснила цель проекта Галина Ямгурова.

Организаторы проекта уверены: «Нет неблагополучных детей, есть взрослые, у которых возникают трудности в общении с детьми. Многие, к сожалению, не могут найти подхода к детям».

Все запланированные мероприятия, реализованные в рамках проекта для подростков «Территория закона», проведены в полном объёме.

«Хочется отметить добросовестную работу сотрудников отдела по делам несовершеннолетних и отдела МВД, которые день и ночь находились с ребятами, чтобы обеспечить их безопасности, и в то же время наладить с ними контакт. Наша команда очень волновалась – получится или нет. Но у нас всё получится, и уже сейчас мы готовы делиться наработанным опытом», - обобщила итоги работы над проектом Лариса Уварина.