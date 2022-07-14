В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей

Торжественно презентованный этим летом автогородок на площади Революции в Челябинске пустует. В ГИБДД объяснили причину, почему сейчас там так мало детей. Всему виной - каникулы ребят и отпуска родителей.

Как рассказал врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков, основная задача автогородка на площади Революции - это привлечение внимания, в том числе и родителей, чтобы они после окончания своего рабочего дня брали детей и приводили их в автогородок.

«Там работают педагоги Челябинска, представители Госавтоинспекции. Основой массив детской аудитории был охвачен в июне, когда действовали пришкольные лагеря. Сейчас все ушли на каникулы, дети отправляются в отпуска с родителями, и интенсивность упала», - сказа Иван Путков.

Активно посещают автогородок группы из дошкольных учреждений. Это происходит утром, потому что уже в 12:30 у малышей начинается сончас. Родители приводят детей вечером.

«Мы дожидаемся, чтобы собралась группа хотя бы из пяти человек, чтобы начать обучающие занятия», - добавили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, первого июня на площади Революции открылся детский автогородок. Современное пространство для юных челябинцев организовано по инициативе администрации города совместно с ГУ МВД России по Челябинской области и городским УМВД. В детском автогородке установлены дорожные знаки и светофоры, с помощью разметки смоделирована система транспортных дорог. Для создания реальных условий установлены макеты остановок общественного транспорта, автозаправки, пост ДПС Для проведения занятий с детьми приобретены велосипеды, самокаты, веломобили. Городу автогородок обошелся в пять миллионов рублей.

Сегодня, 14 июля, в 12 часов в парке имени Пушкина официально откроется еще один детский автогородок. Данная площадка построена компанией «Лукойл-Уралнефтепродукт». Проект создан не только для развлечения, но и с целью обучения детей правилам дорожного движения.