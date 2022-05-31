В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок

Завтра, первого июня, на площади Революции откроется детский автогородок. Перед открытием новую локацию оценила Глава Челябинска Наталья Котова.

Современное пространство для юных челябинцев организовано по инициативе администрации города Челябинска совместно с ГУ МВД России по Челябинской области и городским УМВД. В детском автогородке установлены дорожные знаки и светофоры, с помощью разметки смоделирована система транспортных дорог. Для создания реальных условий установлены макеты остановок общественного транспорта, автозаправки, пост ДПС Для проведения занятий с детьми приобретены велосипеды, самокаты, веломобили. Городу автогородок обошелся в пять миллионов рублей.

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«Мы давно хотели организовать такой обучающий городок, где можно детям объяснить и показать правила дорожного движения, чтобы они знали, как обезопасить себя на дорогах. Уже установлен график, детки будут приходить сюда группами из лагерей дневного пребывания. Само занятие длится примерно час, и за это время они смогут примерить на себя роль как водителя, так и пешехода», - рассказала Наталья Котова.

«Участником образовательной программы также могут стать мамы с детьми. Это предусмотрено. Родители послушают информацию и потом смогут ее пересказывать своим детям», - добавила начальник управления образования Челябинска Светлана Портье.

По завершении лета автогородок переместят на постоянную площадку на территории детско-юношеской школы по техническим видам спорта. В перспективе подобные автогородки появятся в каждом районе города.