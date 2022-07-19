В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк. Ему было всего 21 год

И вновь печальные новости пришли в Челябинскую область. Героически погиб под минометным обстрелом в ходе спецоперации на Украине при выполнении воинского долга 17 июля наш земляк Евдоким Зозуленко. Сообщение об этом опубликовали в «Контакте» в сообществе поселка Межевой Саткинского района Челябинской области, где он родился и жил.

В 2017 году Евдоким окончил поселковую школу. Был призван на службу. После чего остался служить по контракту в воинской части Чебаркуля. 3 июля 2022 года ему исполнился всего 21 год.

Мы гордимся подвигом нашего земляка. Он погиб, защищая наш народ, нашу страну. От имени всех южноуральцев выражаем искренние соболезнования родным и близким Евдокима Зозуленко. Светлая память о герое останется навсегда в наших сердцах.