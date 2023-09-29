В храме Кыштыма отслужили молебен в честь возвращения на Землю космонавта Дмитрия Петелина и его коллег

В храме Святителя Николая Чудотворца города Кыштыма Челябинской области отслужили благодарственный молебен в честь возвращения на Землю двух космонавтов — челябинца Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева из Екатеринбурга.

Специальное богослужение состоялось 27 сентября, когда стало точно известно, что космическая капсула спускаемого отсека корабля «Союз МС-23», в которой находились космонавты, благополучно приземлилась на территории Казахстана.

Молебен провёл отец Алексей Дериземля, настоятель храмов Святителя Николая Чудотворца в Кыштыме и Преподобного Сергия Радонежского в Аргаяше, по просьбе матери Дмитрия Петелина — нашего земляка из поселка Аргаяш Челябинской области.

«Это был незапланированный молебен, — рассказал отец Алексей. — Отслужили в кыштымском храме потому, что туда на богослужение в честь праздника Воздвижения Креста Господня приехали родственники Дмитрия Петелина — прихожане храма Сергия Радонежского в Аргаяше. Мама космонавта, Надежда Александровна Петелина, после завершения службы обмолвилась, что как раз в этот день, 27 сентября, её сын должен вернуться из космической командировки. Родственники Дмитрия подошли ко мне, причастились, исповедались вместе со всеми прихожанами и попросили отслужить краткий молебен по возвращении двух космонавтов. Тут же отслужили молебен и с благодарностью все вместе помолились за Дмитрия и Сергия. Надежда Петелина рассказала о трудностях восстановления после полёта и о том, что не видела сына уже больше года».

Сейчас южноуральский космонавт Дмитрий Петелин проходит реабилитацию в «Звездном городке». Он и его напарник Сергей Прокопьев из Екатеринбурга сразу же после возвращения на Землю из космической командировки на МКС, длившейся 371 сутки, были доставлены в подмосковный Центр подготовки космонавтов для прохождения медицинского обследования, выполнения программы послеполетных научных экспериментов и реабилитации.

Заместитель командира отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Новицкий сообщил в интервью ТАСС, что после приземления космонавтов встретили медики, спасатели и другие специалисты.

«Прежде всего их сейчас внимательно осмотрят врачи, будут завершены некоторые эксперименты, которые обычно проводятся сразу же после полёта, — пояснил Олег Новицкий. — Дальше предстоит период реабилитации, который занимает официально 21 день. Ребята будут находиться в профилактории “Звездного городка” под постоянным контролем врачей и по состоянию здоровья они могут быть отпущены домой раньше. Затем космонавтам полагается отдых в одном из санаториев нашей страны, после которого они снова пройдут медкомиссию и будут готовиться к своим следующим полётам».

У комплекса послеполетной реабилитации в «Звездном городке» собрались родственники космонавтов, их близкие друзья, коллеги по отряду, а также руководство, работники Центра и жители закрытого поселка. Дмитрия Петелина встречали отец и сестра, а также жена и две дочки, причем младшей было всего 10 месяцев, когда папа год назад улетал в длительную командировку на орбиту.

Дмитрий Петелин и его коллеги должны были пробыть на Международной космической станции полгода, но их дежурство в невесомости затянулось на целый год в связи с аварией. Отец Алексей Дериземля вспоминает: «Тогда мы тоже молились за него и за его коллег. Оба наших храма — и в поселке Аргаяш, и в городе Кыштыме, все прихожане и священники молились, чтобы всё наладилось и благополучно разрешилось».

По словам отца Алексея Дериземли, до своего космического полета Дмитрий Петелин часто бывал в храме Преподобного Сергия Радонежского в Аргаяше вместе со своими родными — постоянными прихожанами храма.

«Он ходил на службу, причащал и крестил детей у нас в Аргаяше, — рассказывает отец Алексей. — Приглашали его и в Аргаяшскую среднюю школу на встречу с ребятами. Мы надеемся, что Дмитрий обязательно приедет в наш храм по окончании реабилитации и хотим пригласить его на встречу с учащимися воскресной школы в Кыштыме, чтобы он рассказал нашим прихожанам и ученикам о своем космическом путешествии».

По окончании послеполетной реабилитации забирать Дмитрия Петелина из Подмосковья поедет уже его мама Надежда Александровна. Вместе они вернутся в родной Аргаяш, чтобы встретиться с друзьями и земляками. Напомним, что для Дмитрия Петелина это был первый космический опыт. За время пребывания на МКС наш космонавт шесть раз выходил в открытый космос и провел там в общей сложности 39 часов.