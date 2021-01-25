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В Историческом музее Челябинска презентовали выставку о Холокосте

Сегодня, 25 января, в Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск) прошла презентация выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», приуроченной к Неделе памяти жертв Холокоста в России и Международному дню памяти жертв Холокоста.

Выставка подготовлена Историческим музеем совместно с Центром «Холокост» (Москва) и Челябинским еврейским общинным домом. Информационные планшеты, подготовленные столичными коллегами, дополнены уникальными экспонатами из коллекции Исторического музея: робой узника концлагеря, денежными знаками, документами, а также снимками челябинского фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Последние, кстати, экспонируются впервые.

«Холокост — тема сложная и тяжелая. Когда вы пройдетесь по выставке и познакомитесь с представленными документами и фотографиями, вы увидите, через какие немыслимые испытания прошло поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Память об этом мы должны хранить обязательно, — отметил в своем приветственном слове заместитель директора Исторического музея Александр Лымарев.

Руководитель библиотеки Еврейского благотворительного центра «Хэсэд Нэхама» Любовь Шевченко напомнила, что почти половина евреев, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны, были гражданами СССР.

«Это были мирные жители: старики, женщины и дети с оккупированных территорий, виноватые только в том, что их землю понадобилось освободить для «высшей расы», — подчеркнула Любовь Павловна.

Символом Холокоста стал лагерь смерти Аушвиц или Освенцим. На выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» состоялась презентация посвященного этому лагерю трехтомника за авторством челябинского историка Бориса Шмырова. Свой рассказ Борис Данилович сопроводил малоизвестными фактами из истории Аушвица.

Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» располагается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 января. Вход свободный.