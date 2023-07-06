В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе общей площадью 3,04 гектара.

Как отмечается в документе, комплексно развивать эту территорию в Челябинске будут по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о КРТ.

Победитель аукциона должен будет реализовать все поставленные задачи за период, не превышающий пять лет.

Объекты капитального строительства застройщик возведет на площади не менее 106 400 квадратных метров.