06.07.2023
В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
06.07.2023
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
06.07.2023
Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн
06.07.2023
В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь
В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
29.06.2023
На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени
29.06.2023
В Челябинске больше не будет остановки «Каширинский рынок»
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
14.06.2023
Территорию в границах Артиллерийской, проспекта Ленина и Меридиана ждет комплексное развитие
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023