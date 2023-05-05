В Карабаше открыт летний кинотеатр

В Карабашском городском округе (Челябинская область) открыт летний кинотеатр. Объект создан в рамках конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему», который ежегодно проводит Русская медная компания (АО «РМК»).

Идею летнего кинотеатра предложили воспитанники Дома детского творчества Артём Дмитрин и Александр Старостин. Проект кинотеатра они представили на конкурсе «Измени свой город к лучшему» в 2021 году. Школьники одержали победу среди десяти участников. В течение года были закуплены проектор, колонки, микрофоны для проведения обсуждений после кинопоказов, световое оборудование, и проведён монтаж.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, оборудование для бесплатных кинопоказов смонтировано на Аллее ветеранов. Первый сеанс посетило около 250 зрителей. Гости увидели на большом экране анимационные фильмы и игровую короткометражку. Кинопоказы под открытым небом планируется проводить по вечерам один раз в неделю.

Название нового кинотеатра определят сами горожане. Карабашцы предложили много вариантов во время праздничного открытия объекта. «Из них выбраны несколько самых оригинальных. В ближайшее время в социальных сетях ДДТ будет объявлено голосование. По наибольшему количеству голосов мы определим название нашего объекта», - рассказала педагог Дома детского творчества города Карабаша Алёна Баловнева.

Такие летние кинотеатры есть далеко не в каждом городе. «А Карабаше дети поделились своей мечтой, и она сбылась. Жители будут смотреть хорошие, добрые фильмы и проводить время с семьёй. На всё лето здесь появится новая точка притяжения для детей, молодёжи и старшего поколения», - подчеркнула заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Алёна Чернова.

Конкурс «Измени свой город к лучшему» проводится уже седьмой год. Ежегодно школьники представляют идеи, связанные с развитием культуры, спорта, образования, инфраструктуры и благоустройства Карабаша. Проекты победителей воплощаются в жизнь при поддержке предприятия «Карабашмедь» и Русской медной компании.

«Карабаш всегда радует проработанными проектами. Летний кинотеатр – это новое замечательное пространство. Наряду с современным контентом здесь будут показывать знакомые с детства кинокартины. Пересматривая их, мы находим для себя что-то важное и душевное. Желаем карабашцам провести в летнем кинотеатре как можно больше счастливых минут», - прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

За время реализации конкурса «Измени свой город к лучшему» в Карабаше появился Сквер здоровья рядом с детским отделением городской больницы, приобретена интерактивная панель для уличной трансляции социально-значимых видеороликов, благоустроена Стелла Победы, нанесено огромное граффити «Хороший день начинается с улыбки» на стене пятиэтажного дома. На очереди – реализация проекта прошлого года – «Зооскорая»: создание оснащённой ветеринарной лечебницы.

По итогам этого года грант получили ученики школы №4. Ребята предложили установить часовенный столб на месте первой церкви в историческом районе города – Сталинке.