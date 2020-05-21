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В колонии Копейска «конфетный» бум

Фото: 
ГУФСИН
Общество
Сегодня, 15:44

Заключенный колонии строго режима Копейска (Челябинская область) освоил необычный вид творчества – плетение из фантиков. К увлечению подключились другие осужденные, которые совместными усилиями смастерили гирлянду длиной в 150 метров.

Мастера зовут Сергей Алексеев. Интерес к декоративно-прикладному творчеству он начал проявлять в детстве. Мог часами заниматься изготовлением какой-нибудь поделки. Родители удивлялись усидчивости сына и, конечно же, результату. Часто игрушки, сделанные руками мальчика, были намного интереснее тех, что продавались в магазине.

Став взрослым, Сергей забросил свое увлечение, а к творчеству он смог вернуться только оказавшись в местах лишения свободы. Срок у него немаленький, нужно чем-то заниматься для души. Идея чем именно пришла неожиданно.

Мужчина всегда был большим сладкоежкой, особенно любил конфеты, от которых в большом количестве оставались блестящие разноцветные фантики.

«Выбрасывать жалко, думаю, а что, если дать им вторую жизнь, пусть радуют глаз. На свободе он видел вазы, корзинки и даже браслеты из фантиков. Сам же решил начать с того, что немного проще – сплести гирлянду из подручного материала. Начал собирать обертки от самых разных конфет. Сначала своими силами, потом к нему подключились другие осужденные из отряда. Работа эта долгая и кропотливая. Каждый фантик нужно распрямить, разгладить, затем разложить по узорам и цвету. Без терпения здесь никак. Но занятие увлекательное, затягивает, за ним время летит незаметно. Вот и я не заметил, как гирлянда моя выросла до 150 метров», - рассказывает Сергей.

 Сергей не собирается останавливаться. Его задумка – поставить настоящий рекорд. Пока среди тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, конкурентов у него нет. Заключенный планирует превратить гирлянду в оригинальную штору, которая сможет украсить какое-нибудь помещение досугового центра в одной из женских исправительных колоний Челябинской области.

 

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