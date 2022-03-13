В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида

В поселке Бажово (Копейск, Челябинская область) огнеборцы спасли 13 человек, в том числе мужчину-инвалида.

Ceгодня утром, 13 марта, в шесть часов 35 минут поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по улице 21 партсъезда в поселке Бажово.

«На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире на третьем этаже. В доме находились люди, которым нужна была помощь. В горящей квартире был обнаружен мужчина-инвалид, он не мог самостоятельно передвигаться.

Газодымозащитники вывели пострадавшего на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Пожарные действовали оперативно и слаженно: эвакуировали жильцов, быстро обнаружили очаг возгорания, не допустили распространения огня на другие квартиры.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.