13.03.2022
В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида
13.03.2022
В Челябинской области три фуры столкнулись на М5. Один водитель погиб
13.03.2022
Боялась оставить дома: в Челябинске ограбили старушку на четверть миллиона рублей
13.03.2022
Жительница Магнитогорска полгода отправляла деньги «брокеру»
13.03.2022
У отряда бойцов «Рифей» праздник
13.03.2022
Правительство РФ озвучило число беженцев, которое примет Челябинская область
В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022