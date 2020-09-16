В Копейске реорганизуют онкодиспансер

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 3» (Копейск) будет реорганизован путем присоединения к Челябинскому областному клиническому центру онкологии и ядерной медицины.

Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, после завершения реорганизации у Копейского онкодиспансера заберут хирургическое направление. Но копейчане от этого только выиграют. Операции онкобольным из Копейского городского округа будут делать в областном центре онкологии и ядерной медицины, где созданы более современные условия лечения.

Ирина Альфредовна напомнила, что в апреле 2020 года в областном Центре онкологии и ядерной медицины начал работу новый операционный блок. Он вместе с отделением реанимации занимает весь седьмой этаж главного корпуса онкоцентра.

Оперблок состоит из трех блоков, в двух из которых - по две операционных, в одном – три. Каждая операционная имеет свое назначение – эндоскопическая, торакальная, гинекологическая, абдоминальная и так далее. Уровень квалификации хирургов в областном онкодиспансере выше, чем в копейском онкоцентре.

В онкодиспансере Копейска расширят отделение химиотерапии и паллиативной помощи. Сделают палату на двоих (сейчас по четыре человека в палате) и создадут более комфортные условия.