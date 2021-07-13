Челябинский областной онкоцентр возглавил Дмитрий Ростовцев

Главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины назначен доктор медицинских наук, нейрохирург высшей квалификационной категории Дмитрий Ростовцев. До настоящего времени он руководил горбольницей №6 Челябинска.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Дмитрий Ростовцев в 2002 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», имеет сертификаты врача-нейрохирурга, онколога и организатора здравоохранения.

С 2003 года обучался в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. профессора А. Л. Поленова в Санкт-Петербурге, работал врачом-нейрохирургом в отделении нейрохирургии детского возраста.

С 2006 года - врач-нейрохирург отделения хирургии опухолей головного и спинного мозга

РНХИ им. Поленова.

Работал в ведущих медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Его общий стаж работы на данный момент составляет 18 лет.

В феврале 2020 года был назначен главным врачом горбольницы №6 Челябинска.

Область научных интересов: хирургическое лечение опухолей головного и спинного мозга пациентов детского и взрослого возраста, разработка и применение новых технологий в лечении злокачественных опухолей.

Напомним, предыдущий руководитель - Андрей Важенин - покинул пост главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины 11 мая. С 12 мая он руководит Южно-Уральским медицинским университетом.