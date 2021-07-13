13.07.2021
Задумчивый лось «Зигальги» угодил в фотоловушку
13.07.2021
В Челябинске спасатели подняли со дна Голубого карьера тело утонувшего парня
12.07.2021
В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства двух новых улиц на северо-западе
12.07.2021
«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги
12.07.2021
Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться
12.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля
Челябинский областной онкоцентр возглавил Дмитрий Ростовцев
09.03.2021
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
16.09.2020
В Копейске реорганизуют онкодиспансер
06.07.2020
Челябинский областной онкодиспансер возобновил госпитализацию после закрытия из-за коронавируса
23.06.2020
Когда откроют закрытые из-за коронавируса отделения Челябинского онкоцентра?
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021