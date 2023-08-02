Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии

Врач Челябинского областного онкоцентра принял участие в международном заплыве X-WATERS через легендарное горное озеро Башкирии — Банное, сообщили в онкоцентре.

«В заплыве приняли участие 138 пловцов. Перед стартом нас доставили в точку старта - на пляж санатория «Якты-Куль», откуда нам предстояло вплавь добраться до противоположного берега, где расположен дом отдыха “Юбилейный”», - поделился впечатлениями от заплыва онколог отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЧОКЦО и ЯМ Алексей Карнаух.

Он преодолел дистанцию два километра за 40 минут 26 секунд.

Озеро Банное за волны нередко именуют башкирским морем. Но в этот раз пловцам повезло - был полный штиль. Вода здесь невероятно чистая и прозрачная.

«Сложности возникали лишь с поиском ориентиров при прохождении дистанции. В бассейне в этом плане намного легче. Думал, что психологически будет давить глубина (все-таки Банное - самое глубокое озеро Башкирии), но проплыл прямо в удовольствие», — добавил Алексей Карнаух.

Алексей Петрович отметил, что, по его ощущениям, он бы мог проплыть еще километр или даже два. В следующем году он попробует заявиться на дистанцию четыре километра.

В планах челябинского онколога также – покорение дистанции 5 км на Тургояке и участие в ежегодных соревнованиях по плаванию на открытой воде между Европой и Азией через Босфор в Турции.