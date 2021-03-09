Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке

В Челябинске хирурги удалили злокачественную опухоль на почке у беременной пациентки. Благодаря четким и слаженным действиям врачей женщине удалось доносить ребенка, и родить малышку в срок.

Как рассказала специалист по связям с общественностью ГБУЗ «ЧОКЦО И ЯМ» Лия Захарова, челябинка встала на учет, как положено. На 16 неделе во время УЗИ брюшной полости медики обнаружили новообразование на почке. Биопсия подтвердила, что у пациентки – рак.

«Первое впечатление – шок, боязнь за ребенка, - вспомнила пациентка. - Было очень много консилиумов, даже предложение прервать беременность: врачи говорили, что рак и ребенок не совместимы».

Онкологи Челябинского областного Центра онкологии и ядерной медицины решили пролонгировать беременность как можно дольше. Как уточнил хирург онкоурологического отделения ЧОКЦОиЯМ Евгений Киприянов, ситуация была абсолютно нестандартной.

«Нужно было решать проблему в совокупности – не только удалить рак почки, но и доносить беременность до такого срока, чтобы малыш родился жизнеспособным. Поэтому мы предприняли попытку динамического наблюдения», - отметил Киприянов.

До 26 недель беременности опухоль вела себя спокойно, но на очередном узи показала небольшой рост. Тогда врачи приняли решение оперировать пациентку.

«Любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском. Опухоль обнаружили на 16 неделе – ребенок еще был не готов для того, чтобы появиться на свет. Нужно было пролонгировать беременность настолько долго, насколько это возможно, - объяснила агентству «Урал-пресс-информ» Лия Захарова. – Потому что рак на начальных стадиях развивается очень медленно. Наблюдение велось для того, чтобы дать плоду созреть. Чтобы, если вдруг во время операции по удалению опухоли что-то пошло не так, то на 27-28 неделе, когда была операция проведена, шанс выходить ребенка уже был бы велик. Если бы опухоль не росла, можно было бы оперировать и после родов. Но в данном случае она показала небольшой рост. Это уже было достаточно по показаниям, чтобы провести операцию до родов».

В назначенный день в операционной собрались четыре бригады врачей: хирургическая онкологов-урологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, неонатологов и детских реаниматологов Областного перинатального центра.

«Сама операция – достаточно тиражируемая, стандартная, - добавил Евгений Киприянов, - такого рода резекции почки мы проводим в нашем онкоцентре ежедневно. В данном случае она состоялась, благодаря многим составляющим факторам. Размеры новообразования (около шести сантиметров) были пограничными, при которых еще можно было выполнить органсохранную операцию (поэтому и проводился ежемесячный контроль узи, чтобы не выйти за границы этих данных – прим. специалиста). Онкоцентр как специализированное учреждение третьего уровня обладает многофакторными и междисциплинарными возможностями. Современное техническое оснащение оперблока, наличие и владение электрохирургическим инструментарием, обеспеченность высококлассным шовным материалом, оснащение и квалификация анестезиологической и реанимационной службы позволили выполнить это хирургическое вмешательство».

Бригада акушеров-гинекологов под руководством заведующего отделением областного перинатального центра Алексея Шерстобитова были готовы принять экстренные роды.

«Мы понимали, что случиться может всякое, и пришли со всем своим инструментом и оборудованием, чтобы быть готовыми к досрочному родоразрешению и реанимации малыша, - рассказал Алексей Шерстобитов. - Всю операцию прождали и были так рады, что остались не у дел, вообще не понадобились. Это был один из лучших дней, когда мы, наконец-то, ничего не делали».

Пациентка идеально доносила беременность и родила на сроке 39 недель. Контрольное КТ подтвердило отсутствие опухоли. Мама и новорожденная девочка сейчас чувствуют себя хорошо.

«Сомнений у меня не было, - улыбается Елена. - С такими врачами вообще ничего не страшно. Я знала, что под контролем. На операцию шла очень спокойной. Почему-то я была уверена, что всё закончится хорошо. Так оно и получилось».

Фото: ГБУЗ «ЧОКЦО И ЯМ»