В Коркино затопление подвалов жилых домов канализационными стоками вылилось в уголовное дело

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Коркинского муниципального округа при организации водоснабжения и водоотведения (часть первая статьи 293 УК РФ).

По версии следствия, должностные лица окружной администрации не приняли меры по надлежащему содержанию и своевременному ремонту канализационных коллекторов.

В результате произошел их прорыв – подвалы многоквартирных жилых домов и прилегающие к домам участки затопило канализационными стоками.

«В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.

Ситуацию прокомментировали в администрации Коркинского муниципального округа.

«На протяжении нескольких месяцев коркинское обособленное предприятие МУП «ПОВВ» не занималось текущим содержанием коллектора – очисткой колодцев, промывкой системы, ремонтом аварийных участков. Все это привело к тому, что канализационный коллектор на отдельных участках практически полностью утратил пропускную способность», - пояснила заместитель главы Коркинского муниципального округа Мария Сейидова.

По ее словам, на сегодняшний день открытым остается вопрос капитального ремонта коллектора. По проекту, стоимость его ремонта составляет около 110 миллионов рублей. Все документы находятся на рассмотрении в МУП «ПОВВ».

Также Мария Сейидова рассказала, что на прошлой неделе глава округа Наталья Лощинина провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС).

В рамках полномочий КЧС было принято следующее решение: рекомендовать ввести на территории Коркино и Розы режим повышенной готовности. Восьмого сентября соответствующее постановление было подписано.

«В выходные и все последующие дни проводились работы по очистке системы канализации. Удалось стабилизировать ситуацию сразу в нескольких многоквартирных домах. Работы продолжаются», - отметила Мария Сейидова.

При этом во время проведения работ в колодцах чего только не находят! Рабочие достают оттуда шпалы, доски, ветошь… - то, чего там точно быть не должно.