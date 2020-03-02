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В Красноармейском районе восстановили события февраля 1944-го

Фото: 
Михаил Пискунов
Общество
Сегодня, 14:51

В Красноармейском районе (Челябинская область) в военно-историческом парке «Застава 18» около 50 реконструкторов из Самарской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Башкортостана и Пермского края восстановили события «Черкасского котла» – Корсунь-Шевченковской операции на Правобережной Украине в феврале 1944 года.

Новый парк «Застава 18» в Красноармейском районе – идеальная площадка для проведения реконструкций Великой Отечественной войны. Здесь построен полноценный укрепрайон – окопы, блиндажи, дзоты, даже установлены противотанковые ежи. На каждом из «бойцов» – снаряжения и оружия на десятки тысяч рублей.

«В 1944 году Красная Армия наступает, это был год десяти сталинских ударов – крупнейших разгромных операций. Корсунь-Шевченковская операция – в их числе. Множество солдат противника так и осталось в «Черкасском котле». Мы сегодня воссоздаём один из боёв, взвод на взвод, который действительно мог проходить в то время. Немцы находятся в обороне, они хорошо окопались, будут яростно сражаться, так как понимают, что шансов выбраться у них немного», - говорит директор военно-исторического парка «Застава 18» Андрей Шавва.

Сражение длилось около часа: вначале обстановку выяснили разведчики и снайперы с обеих сторон, затем советские бойцы ринулись в атаку. Зрители увидели, насколько сложно пехоте прорваться к окопам противника, когда один пулеметчик в дзоте выкашивает солдат одного за другим. Красноармейцы при поддержке миномётного огня всё же смогли добраться до окопов и в рукопашном бою одолели противника.

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Великая Отечественная война
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