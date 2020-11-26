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В круглосуточном интернате Златоуста дети занимались при +13

В Златоусте учащимся круглосуточной школы-интерната №31 приходилось заниматься при температуре +13 градусов. Сейчас городские власти решают вопрос установки насоса, чтобы возобновить подачу тепла в холодные помещения.

О низких температурах в учебном заведении сообщил местный депутат Алексей Карюков.

«Ко мне поступил ряд жалоб из школы-интерната №31 по поводу холода в помещениях. Сегодня выехал проверить температуру. В кабинетах всего +13, +15 градусов! И это, учитывая, что на улице потеплело», - написал Карюков на своей странице «Вконтакте».

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Советник главы Златоуста по информационной политике Юлия Прокопьева уточнила, что в интернате обучается 179 человек. Часть из них – максимум 85 человек - находятся там круглосуточно. Еще 15 детей – на домашнем обучении.

«В учебном корпусе действительно холодно. Комиссия работала, - сказала агентству «Урал-пресс-информ» Юлия Прокопьева. - Причина в недостаточном давлении, которое подается с котельной АО «Златмаш». Решит проблему установка насоса. Сейчас запросили техусловия у АО «Златмаш», затем купим и установим насос».

Советник главы уточнила, что аналогичные проблемы были и у детского дома, который находится рядом с интернатом. Там вопрос с подачей тепла тоже решили установкой насоса.

«У интерната два здания – учебный корпус и спальный, - добавила Прокопьева. – Холодно в учебном корпусе, поэтому детей перераспределили в теплые помещения – спальные».

По ее словам, городские власти готовы выделить деньги из бюджета на установку насоса для интерната.