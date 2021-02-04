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В ледовом городке на площади Революции Челябинска демонтировали самую большую горку

В Челябинске демонтируют часть ледовых фигур на площади Революции. Это делается ради безопасности горожан, особенно – детей, которые с большим удовольствием исследуют зимние скульптуры: в столице Южного Урала установилась теплая погода, и фигуры могут в любой момент обрушиться на отдыхающих.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова, главный зимний городок южноуральской столицы планируется открыть в воскресенье, седьмого февраля, однако эта дата неточная – все зависит от погодных условий. А еще – степени повреждения ледяных скульптур.

В настоящее время в городке на площади Революции демонтировали большую четырехскатную горку и часть больших фигур, которые представляют реальную опасность.

«За состоянием всех скульптур тщательно следят. Демонтаж продолжается», - отметила Ксения Дурманова.

Напомним, городок закрыли 27-го февраля в связи с потеплением.