В Ленинском районе Челябинска погибли многолетние растения

В Ленинском районе Челябинска планируют заменить погибшие многолетние растения новыми насаждениями. Об этом сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании сообщил глава района Александр Орел.

«Я на прошлой неделе поручила сделать пешую прогулку по району с целью выяснить, что и где не выполнено. Вы не знаете информацию по муниципальным контрактам, что нужно отремонтировать по гарантийным обязательствам. Что было сделано вами?», - спросила глава Челябинска Наталья Котова у главы Ленинского района.

Александр Орел отчитался, что сделал обход объектов, которые были благоустроены в прошлом году.

«Практически вся набережная озера Смолина была пройдена полностью, - сказал глава Ленинского района. - К сожалению, подтверждены факты, что погибли многолетние растения. В пятницу нашими специалистами составлены акты, направленные в подрядные организации. Ждем информации по срокам замены этих насаждений».

Глава района также озвучил, что работники администрации будут осматривать контейнерные площадки, прилегающие территории, коммерческие объекты.

«Каждую неделю будет выходить на территорию Ленинского района, чтобы фиксировать нарушения. Эта работа будет продолжаться на системной основе», - пообещал Александр Орел.