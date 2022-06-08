В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов

В Магнитогорске (Челябинская область) на общественной комиссии под председательством спикера городского Собрания Александра Морозова объявили победителя рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В феврале жители города обозначили порядка тридцати мест для благоустройства. Чаще всего называли четыре сквера – Ветеранов Магнитки, Школьный, Молодежный и Театральный. Именно по ним дизайнеры подготовили эскизы, выставили на обсуждение. Архитекторы учли самые логичные предложения, внесли в дизайн-проекты. Их вынесли на всеобщее рейтинговое голосование, которое шло полтора месяца - с середины апреля до конца мая на единой интернет платформе. И вот оно завершилось», - напомнил Александр Морозов предысторию вопроса.

Участие в голосовании приняли почти 79 тысяч жителей. Около 50 тысяч человек или 63% голосовавших отдали свои голоса за победителя. Им стал сквер Ветеранов Магнитки в северной части города.

Александр Морозов отметил: «Хочется поздравить всех горожан, мы все вместе хорошо эти полтора месяца отработали, проголосовали за себя, за своих детей, внуков, за комфортную среду. А это значит, что магнитогорцы постепенно становятся хозяевами родного города, будут беречь и хранить созданное. Думаю, что сквер Ветеранов Магнитки выбрало большинство горожан, потому что это бренд Магнитки. Он был заложен в 50-х годах прошлого века. Его знают все».

Итак, в 2023 году в сквере Ветеранов Магнитки начнутся благоустроительные работы: будут предусмотрены прогулочные зоны, спортивные, для отдыха, восстановлены пешеходные дорожки, поставлены лавки, урны, проведено освещение. В городе металлургов появится ещё одна комфортная и безопасная общественная территория.