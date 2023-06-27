В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки

В Магнитогорске (Челябинская область) решением Собрания депутатов еще на несколько лет в безвозмездное пользование БФ «Металлург» передано муниципальное нежилое помещение для работы центра «Материнство».

Так что известный в городе центр продолжит свою работу по проезду Сиреневый, 16/1. К этому адресу магнитогорцы уже привыкли, ведь ранее это имущество также находилось в безвозмездном пользовании у Благотворительного фонда «Металлург». За время пользования нарушений условий договора и целевого использования имущества зафиксировано не было. Организацией был проведен ремонт, облагорожена прилегающая территория.

Центр «Материнство» открыт в июне 2004 года. Сегодня он оснащен удобным залом для ЛФК, комнатой психологической разгрузки, большой и уютной гостиной, комнатой индивидуальных консультаций. На учет в центр оформляются работницы группы ПАО «ММК», группы предприятий. А также беременные женщины, мужья которых являются работниками группы ПАО «ММК».

Женщины получают кислородный коктейль, витаминно-минеральные комплексы. В центре проводятся беседы об уходе за новорожденным, особенностях питания, гигиены и ухода во время беременности, уроки пеленания, купания, лекции и тренинги. У женщин есть возможность индивидуально пообщаться с перинатальным психологом, семейным психологом, социальным педагогом, юристом, гинекологом. Ежемесячно в центре бесплатно наблюдаются около ста женщин со сроками беременности от 13 недель. При этом по основному месту работы за женщиной сохраняется средняя заработная плата.

А всего за 19 лет деятельности центра «Материнство» на учет было взято 11 253 женщины.